Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у першому півріччі зріс у два рази — Finance.ua

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у першому півріччі зріс у два рази Вчора 07:44 — Казна та Політика

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в першому півріччі цього року у зросло вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до $2,5 млрд з $1,23 млрд.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Експорт товарів з України за звітний період скоротився на 24% порівняно з першим півріччям 2021 року — до $22,7 млрд, імпорт — на 19,1%, до $25,2 млрд.

Держстат уточнив, що у червні цього року порівняно з травнем-2022 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 18,6% — до $3,6 млрд, імпорту — на 27,6%, до $5 млрд. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні-2022 було негативним і становило $1,4 млрд, тоді як у травні-2022 року воно також було негативним і становило $889,9 млн.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2022 року становив 0,90 (у січні-червні-2021 — 0,96).

Як повідомляв GMK Center, дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за підсумками січня-травня 2022 року знизився на 9,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року — з $958 млн до $878,4 млн.

Експорт товарів з України за 5 місяців скоротився на 20,4% в порівнянні із січнем-травнем попереднього року — до $19,59 млрд, а імпорт — на 19,9%, до $20,47 млрд.

Нагадаємо, що дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у 2021 році скоротився на 8,1% в порівнянні з 2020 роком — до $4,7 млрд. Експорт товарів з України минулого року зріс на 38,4% в порівнянні з 2020 роком — до $68,1 млрд, а імпорт — на 34% до $72,8 млрд.

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