Минулий рік був найскладнішим для енергосистеми від початку війни, — Галущенко — Finance.ua
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Минулий рік був найскладнішим для енергосистеми від початку війни, — Галущенко

Енергетика
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Минулий рік став найскладнішим для енергосистеми України від початку повномасштабної війни. У 2024-му ворог розпочав обстріли ще з березня місяця.
Про це розповідає голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
«Це дійсно був найскладніший рік (2024-й. — Ред.). Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (росіяни, — ред.) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році — набагато заздалегідь, з березня місяця», — заявив Галущенко.
За словами голови відомства, руйнування внаслідок ударів по енергетиці були дуже великі й загалом набагато більші, ніж у попередні роки. Зокрема змінився характер ударів, складність й зброя, яку використовує ворог.

Обстріли енергетики України

Сьогодні енергосистема України продовжує відновлюватись після 13-ти масованих обстрілів росіян у 2024 році. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. У тому ж числі, осінью й на початку зими через атаки росіян в низці областей повертали графіки відключень енергопостачання.
Так чи інакше, ворог продовжує вдаватись до повітряних атак проти України. Наприклад, у ніч на 2 січня рф запустила проти України 72 безпілотники. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 47 з них.
За матеріалами:
РБК-Україна
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