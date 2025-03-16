Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн — Finance.ua

Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн Сьогодні 21:23 — Казна та Політика

Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн

Національний банк оштрафував чотири банки та попередив ПриватБанк про порушення фінмоніторингу у лютому.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як повідомляється, регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, валютного законодавства.

Заходи впливу застосовано до:

ОТП Банк — штрафи на 10,1 млн грн;

Міжнародний інвестиційний банк — штраф 3,9 млн грн;

Банк інвестицій та заощаджень — штраф 3,1 млн грн;

Укрексімбанк — штраф 1,1 млн грн;

ПриватБанк — письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.

Окрім того, ПТ «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ТОВ «МФК «Аверс» — на 1,4 млн грн, ТОВ «Селфі Кредит» — на 900 тис. грн, ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» — на 595 тис. грн, ТОВ «ФК «Фінуніверсал» — на 255 тис. грн, ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — на 51 тис. грн.

Нагадаємо, у НБУ повідомили , банківська система України нарощує запас ліквідності — обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом лютого зріс на 2,3%.

Обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу за лютий також зріс на 2,3%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відпливів.

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