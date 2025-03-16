Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн — Finance.ua
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Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн

Казна та Політика
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Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн
Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн
Національний банк оштрафував чотири банки та попередив ПриватБанк про порушення фінмоніторингу у лютому.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Як повідомляється, регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, валютного законодавства.
Заходи впливу застосовано до:
  • ОТП Банк — штрафи на 10,1 млн грн;
  • Міжнародний інвестиційний банк — штраф 3,9 млн грн;
  • Банк інвестицій та заощаджень — штраф 3,1 млн грн;
  • Укрексімбанк — штраф 1,1 млн грн;
  • ПриватБанк — письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.
Окрім того, ПТ «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ТОВ «МФК «Аверс» — на 1,4 млн грн, ТОВ «Селфі Кредит» — на 900 тис. грн, ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» — на 595 тис. грн, ТОВ «ФК «Фінуніверсал» — на 255 тис. грн, ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — на 51 тис. грн.
Нагадаємо, у НБУ повідомили, банківська система України нарощує запас ліквідності — обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом лютого зріс на 2,3%.
Обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу за лютий також зріс на 2,3%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відпливів.
За матеріалами:
Finance.ua
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