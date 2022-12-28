Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів мешканцям багатоповерхівок – мер Сєнкевич — Finance.ua

Миколаїв компенсуватиме 50% вартості генераторів мешканцям багатоповерхівок – мер Сєнкевич Сьогодні 04:42 — Казна та Політика

Мешканцям миколаївських багатоповерхівок компенсують 50% вартості генераторів, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Сьогодні на сесії міської ради затвердили Програму часткової компенсації багатоквартирним будинкам вартості генераторів, яка почне працювати з 15 січня 2023 року. Жителям багатоповерхівок місто компенсує 50% вартості генератора (але не більше ніж 30 тис. грн). Мінімальна потужність приладу має становити не менше ніж 3 кВт», — написав він у телеграм-каналі.

Як повідомляється, право на компенсацію мають усі будинки, які придбали генератори з 1 червня 2022 року. Заявки мають подавати ОСББ або керуючі компанії.

«Придбані генератори стануть власністю всіх мешканців багатоповерхівки і можуть використовуватись на розсуд жителів. Незабаром виконавчий комітет затвердить процедуру оформлення компенсації», — повідомив Сєнкевич.

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