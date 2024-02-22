Ми маємо лише план А: підтримка України, — Мішель Сьогодні 15:20

У Європейського Союзу є тільки план А. Він полягає в повній підтримці України у війні з росією.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Corriere della Sera.

«Є тільки план А: підтримка України. Політична підтримка, яка означає розширення. Але також залучення Глобального Півдня, пояснення того, що те, що робить Росія, вкрай небезпечно для стабільності світу. Це означає фінансову підтримку», — заявив він, відповідаючи про наступні кроки ЄС у допомозі Україні.

Мішель підкреслив, що ЄС також працює над тим, щоб спробувати використати заморожені російські активи.

«Військова підтримка в короткостроковій перспективі за допомогою Європейського мирного фонду, заохочуючи європейську промисловість виробляти більше і підтримувати мирні зусилля Зеленського. А потім переконати наших союзників приєднатися до наших поточних цілей. Ось чому зобов’язання США надзвичайно важливі», — додав він.

Глава Ради ЄС наголосив, що Брюссель наразі зробив усе, що зміг.

«Поки що ми зробили все, що могли, — максимум, з огляду на європейський проект: ми не один уряд, не один парламент, не одна централізована влада, а 27 демократій», — заявив він

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