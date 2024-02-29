МВС закликає українців повідомляти про вимагання хабарів — Finance.ua

МВС закликає українців повідомляти про вимагання хабарів Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

МВС закликає українців повідомляти про вимагання хабарів

Реформа Сервісних центрів МВС триває. Міністерство внутрішніх справ звернулося до громадян із закликом повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах МВС.

Про це у Telegram повідомив глава МВС Ігор Клименко.

«Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів.Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно. Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне — недопущення будь-яких корупційних проявів» , — зауважив він.

Довідка Finance.ua:

В Україні оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Про це повідомляєтьсяна сайті Головного сервісного центру МВС. «Оновлено тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Ці зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС відповідно до Правил дорожнього руху», — сказано в повідомленні.

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