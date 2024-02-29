МВС закликає українців повідомляти про вимагання хабарів — Finance.ua

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МВС закликає українців повідомляти про вимагання хабарів

Казна та Політика
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МВС закликає українців повідомляти про вимагання хабарів
МВС закликає українців повідомляти про вимагання хабарів
Реформа Сервісних центрів МВС триває. Міністерство внутрішніх справ звернулося до громадян із закликом повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах МВС.
Про це у Telegram повідомив глава МВС Ігор Клименко.
«Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів.Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно. Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне — недопущення будь-яких корупційних проявів» , — зауважив він.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Про це повідомляєтьсяна сайті Головного сервісного центру МВС. «Оновлено тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Ці зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС відповідно до Правил дорожнього руху», — сказано в повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
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