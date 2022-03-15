МВФ прогнозує падіння української економіки через війну на 10% — Finance.ua

МВФ прогнозує падіння української економіки через війну на 10%

Вчора 21:35 — Казна та Політика

Через напад Росії Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження реального ВВП України в 2022 році на 10%.

Про це йдеться у матеріалах МВФ, підготовлених у рамках процесу екстреного фінансування України на 1,4 млрд доларів США.

«Очікується, що конфлікт призведе до зниження реального ВВП у 2022 році на 10 відсотків. Враховуючи мінливість подій в Україні, цей прогноз реального зростання на найближчу перспективу слід вважати попереднім і схильним до надзвичайно великої невизначеності», — сказано в матеріалах.

Передбачається, що економічний вплив конфлікту буде прямим і серйозним, особливо на споживання та інвестиції, і поступово слабшатиме протягом року.

У МВФ очікують, що чистий експорт зробить скромний позитивний внесок у зростання, хоча негативні наслідки для логістики виробництва та торгівлі вплинуть як на експорт, так і на імпорт. Очікується, що стиснення імпорту переважатиме, враховуючи масштабне переміщення населення, інфляцію, що зростає, і невизначеність, що зберігається.

За прогнозами експертів фонду, економіка почне відновлюватися у 2023-24 роках на тлі реконструкції, однак, враховуючи серйозні економічні наслідки для засобів для існування, бізнесу та інфраструктури, знадобляться значні зусилля для відновлення довоєнного потенціалу зростання (за оцінками, 4,0%) до кінця прогнозованого періоду.

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