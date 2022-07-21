МВФ погіршив прогноз щодо економіки Німеччини через зменшення поставок російського газу — Finance.ua

МВФ погіршив прогноз щодо економіки Німеччини через зменшення поставок російського газу 21.07.2022, 19:14 — Світ

МВФ погіршив прогноз щодо економіки Німеччини через зменшення поставок російського газу

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання німецької економіки: замість спрогнозованих раніше 2% за підсумками 2022 року ВВП має зрости лише на 1,2%, а 2023-го — на 0,8%, йдеться в опублікованому 20 липня звіті організації.

Про це пише Deutsche Welle

Ще в травні експерти МВФ очікували зростання приблизно на 2% щороку. Для порівняння, у постпандемійному 2021 році ВВП зріс на 2,9%.

Основний привід для песимізму — скорочення поставок газу з росії, яке може призвести до серйозного спаду економічної активності та підняти інфляцію, зазначають у МВФ. Зростання споживчих цін, згідно з прогнозом, досягне 7,7% у 2022 році, а до 2023-го скоротиться до 4,8%.

Сценарій, за якого імпорт газу з росії повністю би припинився, призвів би до скорочення німецького ВВП на 1,5% у 2022 році та на 2,7% у 2023-му, йдеться у звіті.

Як уточнила експерт МВФ з Німеччини Ойя Селасун, незважаючи на безліч факторів невизначеності, фонд бачить потенціал зростання для німецької економіки: статистика з попиту та виробництва вселяє оптимізм, але все впирається у війну росії проти України та санкції. Німеччина сильно залежить від експорту, ланцюжки поставок порушені, і швидко ця ситуація не вирішиться, вважає Селасун.

Цікаво, що до 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу, ВВП Німеччини зростав 10 років поспіль.

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