Mustang Shelby GT500 отримав версію потужністю 1300 кінських сил — Finance.ua
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Mustang Shelby GT500 отримав версію потужністю 1300 кінських сил

Технології&Авто
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Mustang Shelby GT500 отримав версію потужністю 1300 кінських сил
Mustang Shelby GT500 отримав версію потужністю 1300 кінських сил, www.shelby.com
Він збудований на базі звичайного Mustang Shelby GT500, але замість приводного нагнітача оснащений двома турбокомпресорами.
Джерелом натхнення для інженерів став однойменний експериментальний «Мустанг» 2008 року. Двохдверка вийде крихітною серією в 30 екземплярів і коштуватиме від 209 995 доларів.
У 2010 році Shelby American за підтримки Nelson Racing Engines побудувала один із найекстремальніших «Мустангів» в історії — GT500 Code Red. Фастбек отримав двигун V8 5.4 з турбокомпресорами Turbonetics та подвійну паливну систему, яка дозволяла йому працювати на звичайному та гоночному паливі.
Mustang Shelby GT500 отримав версію потужністю 1300 кінських сил
www.shelby.com
Ціну підкріплює значний перелік доробок. Наприклад, двигун GT500 Code Red повністю зібраний вручну, оснащений двома турбокомпресорами Xona 7869S, новою паливною системою та блоком керування.
Електроніка сама регулює потужність залежно від вмісту етанолу в паливі, причому максимальна віддача доступна лише на суміші E85. До того ж у Code Red є «антибукс», що настроюється, режим для драга і просунутий лаунч-контроль.
Також машині дісталися стабілізатори Ford Performance, посилені півосі та регульовані по висоті пружини. Заодно перекалібровані амортизатори MagneRide та додані пластини для регулювання розвалу. Капот, передній спліттер та антикрило зроблені з вуглепластику.
Mustang Shelby GT500 отримав версію потужністю 1300 кінських сил
www.shelby.com
З салону прибрано другий ряд сидінь та встановлений напівкаркас безпеки для кріплення ременів. Важливе уточнення: з набором Code Red купе GT500 позбавляється заводської гарантії та допуску на звичайні дороги.
За матеріалами:
Телеканал 24
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