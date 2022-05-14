Мультимедійна система Android Auto отримає суттєве оновлення — Finance.ua

Мультимедійна система Android Auto отримає суттєве оновлення

Мультимедійна система Android Auto отримає суттєве оновлення

Оновлення називається Coolwalk та включає суттєву переробку кожної частини Android Auto.

Відтепер водій буде бачити перед собою розділений на кілька частин екран, дуже схожий на приладову панель CarPlay. Кожна з цих частин Android Auto буде показувати необхідні за кермом функції, виведені зі смартфону.

Найбільша частина екрану показуватиме навігацію — карти Google або будь-яку іншу навігаційну програму. На відміну від системи Apple, користувачам Google також буде доступна динамічна панель, яка може відображати годинник і дату, текст сповіщення та пропущені дзвінки.

Ця ж панель може використовуватися користувачами, щоб швидко відповідати на повідомлення.

Нижня частина екрана тепер має панель, яка нагадує панель завдань. Користувачам надається така інформація, як поточний час, знак мобільного телефону та рівень заряду акумулятора, а ліва сторона використовується для відкриття Google Assistant, перегляду сповіщень та доступу до скриньки програм.

Загалом, Android Auto виглядає набагато сучасніше, а режим розділеного екрана зробить взаємодію з програмою більш зручною на невеликих дисплеях. Іншими словами, вам не знадобиться широкоформатний екран для одночасного запуску кількох програм, і саме це зробило панель інструментів CarPlay такою чудовою.

Google стверджує, що оновлення Android Auto буде запущено для перших користувачів вже влітку.

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