Мозкові імпланти в майбутньому замінять смартфони — Маск — Finance.ua
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Мозкові імпланти в майбутньому замінять смартфони — Маск

Технології&Авто
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Мозкові імпланти в майбутньому замінять смартфони — Маск
Мозкові імпланти в майбутньому замінять смартфони — Маск
У майбутньому люди перестануть користуватися телефонами, а їх замінять мікрочіпи, які встановлюватимуться в мозок.
Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск.
Блогер під ніком Not Elon Musk опублікував у соцмережі Х пост, де запитав користувачів:
«Ви б встановили собі в мозок інтерфейс Neuralink, який дозволив би вам керувати своїм новим телефоном X силою думки?».
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Повідомлення прокоментував Ілон Маск, заявивши, що мобільні гаджети не будуть затребувані.
«У майбутньому не буде телефонів, буде тільки Neuralink», — написав Маск.
Нагадаємо, у лютому Маск заявляв, що перший у світі малоінвазивний нейрочіп допоміг людині керувати комп’ютером за допомогою сили думки. Крім того, Маск стверджує, що апарат здатний передавати музику відразу в мозок, а люди з імплантованим імплантом зможуть спілкуватися телепатично.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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