Мозкові імпланти в майбутньому замінять смартфони — Маск Сьогодні 04:45 — Технології&Авто

Мозкові імпланти в майбутньому замінять смартфони — Маск

У майбутньому люди перестануть користуватися телефонами, а їх замінять мікрочіпи, які встановлюватимуться в мозок.

Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск.

Блогер під ніком Not Elon Musk опублікував у соцмережі Х пост, де запитав користувачів:

«Ви б встановили собі в мозок інтерфейс Neuralink, який дозволив би вам керувати своїм новим телефоном X силою думки?».

Читайте також Neuralink Ілона Маска хоче провести випробування мозкового чипа на трьох людях

Повідомлення прокоментував Ілон Маск, заявивши, що мобільні гаджети не будуть затребувані.

«У майбутньому не буде телефонів, буде тільки Neuralink», — написав Маск.

Нагадаємо, у лютому Маск заявляв, що перший у світі малоінвазивний нейрочіп допоміг людині керувати комп’ютером за допомогою сили думки. Крім того, Маск стверджує, що апарат здатний передавати музику відразу в мозок, а люди з імплантованим імплантом зможуть спілкуватися телепатично.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.