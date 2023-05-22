Можлива рецесія: Роберт Кійосакі порадив, у що зараз краще інвестувати — Finance.ua

Можлива рецесія: Роберт Кійосакі порадив, у що зараз краще інвестувати Сьогодні 20:36 — Фондовий ринок

Можлива рецесія: Роберт Кійосакі порадив, у що зараз краще інвестувати

Відомий автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі висловив в Twitter побоювання щодо можливої масштабної рецесії та рекомендував інвесторам звернути увагу на золото, срібло та біткоїни як альтернативні інструменти для збереження власних накопичень.

У своєму твіту Кійосакі висловив думку щодо некомпетентності та зростання корупції в уряді США, закликаючи фоловерів шукати інші можливості для інвестицій. Інвестор описав можливу «посадку» економіки як аварійну, ґрунтуючись на високому рівні корупції в країні, а також некомпетентності її лідерів. Кійосакі наголосив, що золото, срібло і біткоїн досі є найкращою страховкою від корупції та некомпетентності влади.

Неодноразово критикуючи уряд США і долар, Кійосакі називав його «туалетним папером» і фальшивими грошима. Експерт також попередив про можливі руйнівні наслідки систематичного зростання інфляції та цін на нафту, а також прагнення уряду до більш екологічної енергетичної політики для американського середнього класу. У зв’язку з цим Кійосакі підтримує інвестиції в біткоїн та дорогоцінні метали, які можуть слугувати «подушкою безпеки» під час економічної кризи.

У квітні Кійосакі зробив сміливий прогноз, пророкуючи, що біткоїн у найближчому майбутньому досягне вартості $100 000 за монету.

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cryptomisto За матеріалами:

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