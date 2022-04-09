МОЗ подовжив термін відображення COVID-сертифіката у додатку «Дія»: як оновити — Finance.ua
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МОЗ подовжив термін відображення COVID-сертифіката у додатку «Дія»: як оновити

Вчора 09:12Особисті фінанси
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COVID-сертифікат у додатку «Дія» буде відображатися протягом 545 днів. Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Навіщо це? «Російське вторгнення змусило понад 3 млн жінок та дітей залишити рідну землю і виїхати за кордон. У багатьох країнах, де зараз знаходяться наші громадяни, діють карантинні обмеження, щоб полегшити процедуру підтвердження вакцинації українців від COVID-19, ми вирішили продовжити відображення сертифікатів в Дії», — прокоментувала рішення заступник міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.
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Це дозволить українцям пред’явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від коронавірусної хвороби та отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи в країні перебування.
Термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи:
  • «жовтий» COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;
  • «зелений» COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби;
  • «бустерний» COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби.
Як оновити сертифікат? Для оновлення кінцевої дати сертифікату потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі «Дії» у той же спосіб, як було згенеровано сертифікат.
У яких країнах дійсний український сертифікат? Нагадаємо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу, серед яких є, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та інші країни (повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут). Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах.
Водночас у МОЗ нагадують, що правила використання сертифікатів визначаються кожною країною окремо та можуть суттєво відрізнятися і додають, що в Україні ж правила використання та терміни дії COVID-сертифікатів залишилися незмінними:
  • 30 діб для сертифікатів про першу дозу щеплення проти COVID-19 (для дводозних вакцин);
  • 270 діб для сертифікатів про другу та ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин).

Які варіанти документу приймають за кордоном?

Також для пред’явлення сертифіката за кордоном можна використовувати як сам QR-код чи скріншот сертифіката з мобільного застосунку «Дія», PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу «Дія», чи будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат. Будь-який із обраних варіантів буде валідним для QR-сканера, який перевіряє справжність сертифіката.

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За матеріалами: Finance.ua
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