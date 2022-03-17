Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат у країнах Європи — Finance.ua

Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат у країнах Європи

Вчора 12:49 — Фондовий ринок

Українські біженці, які зараз виїжджають до західних країн за спрощеною процедурою, мають пам’ятати, що для відвідування громадських закладів у Європі їм може знадобитися доказ вакцинації від COVID-19. Докладніше про те, де і як це можна буде зробити, розповідаємо далі.

ПОЛЬЩА

Доступні вакцини: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Необхідні документи: паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC) або будь-який інший документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації: вам потрібно звернутися до найближчої поліклініки та стати на облік, після чого у реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта. Лікар видасть направлення на вакцинацію через програму salon.gov.pl . Маючи електронне направлення, можна зареєструватися на вакцинацію або за телефоном довіри 989, або у зручному для вас пункті вакцинації.

Румунія

Доступні вакцини: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Необхідні документи: закордонний паспорт та анкета з особистими даними, що заповнюється на місці вакцинації.

Процедура реєстрації: всі пункти вакцинації ви зможете знайти на офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.rо

СЛОВАЧИНА

Доступні вакцини: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації: вся інформація про реєстрацію міститься на офіційному сайті , доступному лише на території Словаччини. Крім цього, деталі з вакцинації доступні за номером: +421 232353030.

Молдова

Доступні вакцини: Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Sinopharm/Beijing.

На жаль, деталі вакцинації іноземців поки що невідомі, але ви можете зателефонувати до гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.

УГОРЩИНА

Доступні вакцини: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації: інформація про вакцинацію та реєстрацію доступна на урядовому сайті про щеплення

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

Доступні вакцини: Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Novavax.

Необхідні документи: документ, що посвідчує особу, гроші. Зверніть увагу, що в Чехії вакцинація для іноземців платна і коштує близько 400 крон/15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).

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