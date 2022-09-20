МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та вакцинацію дітей з 5 років — Finance.ua

МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та вакцинацію дітей з 5 років Вчора 08:34 — Казна та Політика

Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ № 1586, який запроваджує важливі зміни щодо вакцинації проти COVID-19.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист, вакцинуватись — це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Основне: інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Тобто якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.

Остання важлива зміна — дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer).

Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о — відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Важливо, Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.

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