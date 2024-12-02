Motorola запускає нові ШІ-функції для своїх смартфонів — Finance.ua
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Motorola запускає нові ШІ-функції для своїх смартфонів

Технології&Авто
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Motorola запускає нові ШІ-функції для своїх смартфонів
Motorola запускає нові ШІ-функції для своїх смартфонів
Motorola оголосила про запуск відкритої бета-версії, яка стане доступною для обраних пристроїв компанії. Ця програма обіцяє представити інноваційні функції штучного інтелекту, які ще перебувають у розробці, на смартфонах серії Razr 50 та Edge 50 Ultra.
В рамках цієї бета-версії користувачі отримають доступ до трьох нових AI-функцій:
  • Catch Me Up створює короткий підсумок всіх сповіщень, які користувач пропустив, коли був відсутній біля свого телефону, дозволяючи швидко дізнатися про важливі оновлення;
  • Pay Attention стане незамінним помічником під час зустрічей: він записує розмову та автоматично створює підсумковий звіт у вигляді пунктів;
  • Remember This працює як додаток для ведення щоденника: він дозволяє тегувати фото та скріншоти за допомогою нотаток, які потім можна знайти за допомогою голосового пошуку.
Motorola також оновила інтерфейс, розподіливши панель додатків на категорії Apps, News і Journal. Щоб спростити доступ до AI-функцій, у панелі додатків з’явилася плаваюча підказка.
Відкрите бета-тестування вже доступне для пристроїв Razr 50 та Edge 50 Ultra через Play Store. Користувачі отримають сповіщення, щоб підписатися на участь у програмі.
За матеріалами:
ITsider.
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