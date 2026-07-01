Москва створює альтернативну систему експорту газу через санкції Сьогодні 06:14 — Енергетика

Загальна кількість суден «тіньового» СПГ-флоту росії наразі становить близько 23 одиниць

росія розпочала формування резервного «тіньового флоту» танкерів для перевезення скрапленого природного газу, щоб підготуватися до нових санкцій Європейського Союзу, які набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Москва готує альтернативну логістичну систему

За даними розвідки, нові обмеження повністю закриють для російських суден доступ до європейських СПГ-терміналів. У зв’язку з цим Москва намагається створити альтернативну логістичну систему, щоб зберегти нинішні обсяги експорту газу та надходження до державного бюджету.

У СЗР зазначили, що росія використовує анонімні структури та складні схеми власності для придбання старих танкерів-газовозів у різних країнах світу.

За рік придбали понад десять газовозів

За останні п’ять місяців російський ринок поповнився шістьма такими суднами. Крім того, з лютого 2024 року по травень 2025 року через підставні компанії було придбано ще сім аналогічних газовозів.

Також у першому кварталі 2026 року росія викупила у близькосхідного власника чотири газовози — ORION, KOSMOS, MERKURYY та LUCH. Усі судна, вік яких перевищує 19 років, вже використовуються для транспортування російського скрапленого природного газу.

«Тіньовий» СПГ-флот налічує близько 23 суден

За оцінкою розвідки, загальна кількість суден «тіньового» СПГ-флоту росії наразі становить близько 23 одиниць.

«Використання зношеного, старого флоту без належного міжнародного страхування та техогляду дозволяє росії частково обходити обмеження. Проте експерти зазначають, що такі дії суттєво підвищують екологічні ризики під час транспортування газу та збільшують логістичні витрати агресора», — додають у СЗР.

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