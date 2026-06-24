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Московський НПЗ після ураження дронами навряд чи відновить роботу цьогоріч — Reuters

Енергетика
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Московський нафтопереробний завод не зможе відновити роботу щонайменше протягом шести місяців після атак українських безпілотників.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Завод повністю зупинив роботу

Нафтопереробний завод, розташований на південній околиці Москви, є найбільшим постачальником пального в області області. Протягом червня його двічі атакували українські безпілотники, що змусило його повністю зупинити роботу.
«На ремонт знадобиться щонайменше півроку», — зазначив один зі співрозмовників Reuters, коментуючи пошкодження Московського нафтопереробного заводу.

Наслідки ударів по російській нафтопереробці

В агентстві додали, що українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на пальне та довгі черги на заправках.

Що відомо про атаки на Московський НПЗ

Нагадаємо, 18 червня українські безпілотники уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
За кілька днів до цього, 16 червня, українські дрони також атакували Московський НПЗ. Тоді внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, що змусило підприємство тимчасово зупинити свою роботу.
За матеріалами:
Економічна Правда
Нафтаросія
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