московська біржа попередила, що може відмовитися від долара — Finance.ua
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московська біржа попередила, що може відмовитися від долара

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московська біржа попередила, що може відмовитися від долара
московська біржа попередила, що може відмовитися від долара
Голова наглядової ради московської біржі Сергій Швецов припустив, що головний торговий майданчик країни відмовиться від торгів валютною парою рубль-долар США, якщо товарообіг з іншими країнами остаточно перейде на торгівлю в рублях.
Про це повідомляє moscowtimes.eu з посиланням на ТАСС
Біржа буде готова відмовитися від торгів валютною парою рубль-долар і взагалі продати права на проведення подібних торгів, проте прямо зараз такого питання на порядку денному немає, і воно не стоїть «на найближче майбутнє», зазначив топ-менеджер.
«Гіпотетично, якщо торгові відносини з росією будуть не доларові, я не виключаю, що він буде не цікавий ні регулятору, ні біржі, і бізнес може бути проданий», — заявив він.
Однак поки є попит і потреба російської економіки в доларах, ця валютна пара на біржі працюватиме. Проте, за словами Швецова, «загасаюча тенденція є».

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

мосбіржа раніше зупинила торги іншою валютною парою — британський фунт-російський рубль. Біржа стверджувала, що відмова від торгів пов’язана з санкціями та можливими ризиками, більше того, мосбіржа зіткнулася з труднощами у проведенні торгів.
З моменту введення санкцій російська влада наполягає, що будь-які активи, включаючи валюти з «недружніх країн», мають підвищений ризик. ЦБ та Мінфін наполягають, що їх можуть заблокувати.
Нагадаємо, після новин про мобілізацію ринок акцій рф на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння — індекси мосБіржі та РТС за хвилину торгів впали на 7,4-9,7% на чолі з паперами фінансових компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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