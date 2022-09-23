московська біржа попередила, що може відмовитися від долара — Finance.ua

московська біржа попередила, що може відмовитися від долара Вчора 15:34 — Валюта

московська біржа попередила, що може відмовитися від долара

Голова наглядової ради московської біржі Сергій Швецов припустив, що головний торговий майданчик країни відмовиться від торгів валютною парою рубль-долар США, якщо товарообіг з іншими країнами остаточно перейде на торгівлю в рублях.

Про це повідомляє moscowtimes.eu з посиланням на ТАСС

Біржа буде готова відмовитися від торгів валютною парою рубль-долар і взагалі продати права на проведення подібних торгів, проте прямо зараз такого питання на порядку денному немає, і воно не стоїть «на найближче майбутнє», зазначив топ-менеджер.

«Гіпотетично, якщо торгові відносини з росією будуть не доларові, я не виключаю, що він буде не цікавий ні регулятору, ні біржі, і бізнес може бути проданий», — заявив він.

Однак поки є попит і потреба російської економіки в доларах, ця валютна пара на біржі працюватиме. Проте, за словами Швецова, «загасаюча тенденція є».

мосбіржа раніше зупинила торги іншою валютною парою — британський фунт-російський рубль. Біржа стверджувала, що відмова від торгів пов’язана з санкціями та можливими ризиками, більше того, мосбіржа зіткнулася з труднощами у проведенні торгів.

З моменту введення санкцій російська влада наполягає, що будь-які активи, включаючи валюти з «недружніх країн», мають підвищений ризик. ЦБ та Мінфін наполягають, що їх можуть заблокувати.

Нагадаємо, після новин про мобілізацію ринок акцій рф на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння — індекси мосБіржі та РТС за хвилину торгів впали на 7,4-9,7% на чолі з паперами фінансових компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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