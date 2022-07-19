Morgan Stanley та Goldman Sachs прогнозують падіння акцій — Finance.ua

Morgan Stanley та Goldman Sachs прогнозують падіння акцій Вчора 09:26 — Фондовий ринок

Morgan Stanley та Goldman Sachs прогнозують падіння акцій

Аналітики Morgan Stanley та Goldman Sachs вважають, що оцінки доходів та прибутку компаній з індексу S&P 500 надто оптимістичні. На їхню думку, внаслідок посилення політики ФРС США прибуток буде нижчим, а акції на цьому фоні впадуть.

Про це пише Business Insider.

Головний стратег Morgan Stanley з акцій США Майк Вілсон заявив, що прибуток знизиться на тлі сповільнення економіки, згадавши вплив зміцнення долара на прибуток.

За його словами, сильніший долар робить товари дорожчими для іноземних покупців, а інфляція також є фактором, який працює проти доходів.

Вілсон вважає, що S&P 500 впаде до 3400−3500 пунктів, якщо ФРС зможе знизити інфляцію, уникаючи рецесії, і до 3000 пунктів, якщо рецесія розгорнеться.

За таких показників зниження становитиме близько 8−10% або 20% порівняно з поточним рівнем індексу близько 3800 пунктів.

Goldman Sachs також «налаштований по-ведмежому» в оцінках поточних доходів. Головний стратег банку з акцій у США Девід Костін заявив, що його команда очікує зростання прибутку на 8% у 2022 році порівняно з консенсусом у 10% і на 6% у 2023 році порівняно з прогнозом у 9%.

Його цільова ціна для S&P становить 4300 за відсутності рецесії та 3150 при рецесії.

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