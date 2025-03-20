Morgan Stanley планує масштабне скорочення працівників — Finance.ua

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Morgan Stanley планує масштабне скорочення працівників

Фондовий ринок
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Morgan Stanley планує масштабне скорочення працівників
Morgan Stanley планує масштабне скорочення працівників
Morgan Stanley планує звільнити близько 2 000 працівників наприкінці цього місяця. Це перше масштабне скорочення штату під керівництвом нового генерального директора Теда Піка.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За даними обізнаних джерел, звільнення торкнуться всіх підрозділів банку, за винятком його 15 000 фінансових радників. План скорочення, що зачепить частину з 80 000 працівників компанії, був сформований ще до останніх ринкових потрясінь.
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Метою такого кроку є скорочення витрат, оскільки керівництво зіткнулося з низькою природною плинністю кадрів. Представник банку, що базується в Нью-Йорку, відмовився від коментарів.
Скорочення у Morgan Stanley відбуваються на тлі загального тренду на Волл-стріт, де компанії звільняють працівників через нестабільну економічну ситуацію. Наприклад, конкурент банку Goldman Sachs нещодавно переніс своє щорічне скорочення персоналу на раніший термін, плануючи зменшити штат на 3−5% вже навесні.
Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді банкіри очікували пожвавлення ринку, однак цього не сталося: клієнти стикаються з тарифами та іншими змінами в політиці.
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Міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня заявив, що не хвилюється через ринкові коливання, які зменшили фондові індекси на трильйони доларів, наголосивши, що «корекції є нормальними та здоровими».
Частина скорочень пов’язана з показниками продуктивності працівників, інші — із змінами у географічному розташуванні деяких робочих місць.
Крім того, невелика частка звільнень викликана впровадженням штучного інтелекту та автоматизації, і цей фактор відіграватиме дедалі більшу роль у майбутніх скороченнях, повідомило одне з джерел.
За матеріалами:
Економічна Правда
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