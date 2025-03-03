Aston Martin скорочує співробітників через кризу — Finance.ua

Aston Martin скорочує співробітників через кризу Сьогодні 05:21 — Фондовий ринок

Aston Martin скорочує співробітників через значні борги. Збитки компанії у 2024 році зросли на 48,7 відсотка, до 255,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Чистий борг становив 1,16 мільярда фунтів, збільшившись на 43 відсотки.

У зв’язку з цим Aston Martin доведеться піти на непопулярний крок: найближчим часом буде звільнено 170 осіб, що становить 5% від усієї робочої сили компанії.

Крім того, не виправдалися очікування продажів за 2024 рік, хоча третій та четвертий квартали виявилися відносно успішними. Прогнози на 2025-й не вразили аналітиків і акції Aston Martin впали більш ніж на 9%.

«Нижчий, ніж очікувалося, прогноз продажів на 2025 рік, а також необхідність стимулювання продажів підкреслюють слабкість попиту на автомобілі класу люкс і спорткари», — відзначають аналітики Barclays. При цьому, наприклад, Lamborghini і Ferrari звітують про рекордні продажі.

Скорочення робочої сили, за словами глави марки Едріана Холлмарка, дозволить заощадити 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Топ-менеджер, який прийшов із Bentley, зберігає оптимізм: він заявляв, що Aston Martin вже скоригував виробничий план з урахуванням слабких продажів у Китаї та інших макроекономічних факторів.

Autogeek За матеріалами:

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