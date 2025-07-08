«Мономах» офіційно прокоментував звинувачення у співпраці з росією — Finance.ua
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«Мономах» офіційно прокоментував звинувачення у співпраці з росією

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«Мономах» офіційно прокоментував звинувачення у співпраці з росією
«Мономах» офіційно прокоментував звинувачення у співпраці з росією
Український виробник чаю «Мономах» заперечив співпрацю з росією після того, як у ЗМІ з’явилася інформація, що проти керівництва компанії відкрили кримінальне провадження.
Компанія вважає, що публікація є «агресивною інформаційною атакою» і стверджує, що працює в межах законодавства України.
«Агресивну інформаційну атаку на АТ „Мономах“, з необгрунтованими звинуваченнями, вважаємо спланованим тиском на український бізнес. Шкода, що журналісти поважного видання, отримавши конфіденційні матеріали, не розібралися в ситуації, не перевірили дані і оприлюднили неправдиву інформацію, порушивши етичні та законодавчі норми», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що АТ «Мономах» — на 100% українська компанія.
«Працюємо виключно у межах чинного законодавства України, у тому числі з дотриманням обмежень, запроваджених у зв’язку з уведенням в Україні воєнного стану. Ми не співпрацюємо з російською федерацією, не допомагаємо росії та не ведемо бізнес на території ворожої держави», — наголосили в компанії.
Там додали, що станом на сьогодні жодних судових рішень, якими встановлено вину посадових осіб АТ «Мономах», не існує.
Нагадаємо, в українських ЗМІ почала ширитися інформація, що Служба Безпеки України оголосила у розшук співвласника виробника чаю і кави в Україні АТ «Мономах» Тараса Барабаша.
Посилаючись на ухвалу Солом`янського районного суду Києва, ЗМІ писали, що з вересня 2018 року «Мономах» здійснював господарську діяльність з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарювання — нерезидентами, в тому числі з підприємствами рф та білорусі.
Зазначалося, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну один з співвласників Мономаху за попередньою змовою з іншими співробітниками компанії вирішив організувати поставки продукції до рф, а також її продаж на території держави — агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до білорусі та в подальшому на територію росії.
За матеріалами:
Finance.ua
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