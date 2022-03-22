monobank запустив нову послугу: можна керувати карткою третьої особи — Finance.ua

monobank запустив нову послугу: можна керувати карткою третьої особи

Вчора 18:01 — Фінтех і Картки

monobank запустив нову послугу: можна керувати карткою третьої особи

Український мобільний банкінг monobank запустив механізм стороннього керування карткою: тепер можна надавати доступ керування карткою третім особам.

Співзасновник monobank Олег Гороховський порівнює функцію з «дитячими картками», в яких батьки можуть встановлювати ліміти, обмеження щодо оплати в інтернеті тощо.

Сама послуга «дитячих» карток побудована таким чином, що батьки у себе в додатку бачать виписку за рахунками дитини, можуть налаштувати за цими картками ліміти та обмеження використання (інтернет-ліміт, заборона зняття готівки, поповнень, p2p, ігрові сайти тощо). Подібне втілили і в новій функції для людей, які «не дуже впевнено почуваються в цифровому світі».

«Завдяки цій послузі, вони можуть надати доступ, наприклад, своїм дітям або онукам до своїх рахунків. Це має убезпечити ваших батьків, дідусів або бабусь від шахрайських дій, коли злочинці намагаються незаконно зняти кошти з картки», — написав Гороховський.

Для того, щоб скористатися послугою, слід спочатку оновити програму, потім:

перейти у додатку до «Налаштувань безпеки»;

натиснути кнопку «Керування доступом до картки».

Тоді банк згенерує QR-код для передачі доступу до вашої картки, і той, кому ви хочете дати цей доступ, повинен відсканувати код програмою monobank («Ще» — «Сканер QR-коду»). Прибрати доступ до керування карткою можна у будь-який час.

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