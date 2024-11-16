Моне, Пікассо та замки: куди інвестує Бернар Арно — Finance.ua

Моне, Пікассо та замки: куди інвестує Бернар Арно Сьогодні 12:23 — Особисті фінанси

Моне, Пікассо та замки: куди інвестує Бернар Арно

Бернар Арно — власник 165 млрд доларів статків. Засновник, голова та генеральний директор LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Куди ж він інвестує?

Своєю головною пристрастю Арно називає колекціонування творів мистецтва. Його першим великим придбанням стало полотно Клода Моне «Міст Чарінг-крос» за 200 тис. доларів.

До колекції Бернара також входять роботи Пабло Пікассо, Енді Воргола, Мауріціо Каттелана, Деміена Герста. Точна кількість експонатів невідома. Мільярдер лише зізнається, що під час вибору картин він керується не тільки комерційною вигодою.

Крім маєтку в Парижі, Арно приписують володіння замками в передмісті Парижа і комуні Клерфонтен-ан-Івелін, островом Індиго на Багамах та розкішною віллою в Сан-Тропе. Багатій також має особистий літак Dassault Falcon 7X вартістю 40 млн доларів.

Відомо, що Арно витратив щонайменше 96,4 млн доларів на житлову нерухомість у Лос-Анджелесі в районах Беверлі-Хіллз, Трусдейл-Естейтс та Голлівуд-Хіллз.

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