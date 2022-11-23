Молдова звинуватила росію в енергетичному шантажі та «готова до будь-якого сценарію» — Finance.ua

Молдова звинуватила росію в енергетичному шантажі та «готова до будь-якого сценарію» Сьогодні 15:43 — Енергетика

Молдова заявила, що росія не надсилала сигналів про припинення постачання газу наступного місяця, але готова до будь-якого сценарію, оскільки Москва використовує енергоресурси як «інструмент шантажу».

Про це повідомляє Reuters

Державна російська компанія «Газпром» у вівторок звинуватила Україну в «осіданні» газу, призначеного для Молдови , заявивши, що з 28 листопада вона може почати скорочувати постачання газу до Молдови, яке проходить через Україну.

Кишинів, який залежить від постачання газу з росії, заявив у середу, що платитиме за будь-які поставки газу.

«Сигналів про те, що росія припинить постачання газу до Молдови в грудні, немає. Але уряд готовий до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу», — заявила прем’єр-міністр Наталія Гаврилиця.

Відкидаючи звинувачення «Газпрому», віце-прем’єр Молдови Андрій Спіну заявив: «Газпром звинувачує Україну та Молдову у тому, чого не відбувається». За його словами, Молдова зарезервувала на зиму в українських сховищах понад 200 млн кубометрів газу. «Для тиску, шантажу та обману більше немає місця. Разом ми досягнемо енергетичної безпеки», — заявив Спіну.

Попри міцні історичні та мовні зв’язки із сусідньою країною — членом Європейського Союзу, Румунією, Молдова в імпорті газу залежить виключно від «Газпрому» і значною мірою залежить від російських енергоресурсів.

Президент Молдови Майя Санду заявила в понеділок, що її крихітна країна може зіткнутися із суворою зимою через «гостру» енергетичну кризу, яка може розпалити народне невдоволення, оскільки війна росії в Україні загрожує постачанням енергоносіїв і призводить до зростання цін.

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) заявив у вівторок, що «Газпром» підтасовує факти, «щоб виправдати рішення щодо подальшого обмеження обсягів постачання газу до європейських країн».

«Це спроба вкотре чинити політичний тиск виключно у комерційних відносинах», — заявила директор із державних та міжнародних зв’язків ОГТСУ Ольга Бєлькова.

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