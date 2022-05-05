Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з України — Finance.ua
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Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з України

Вчора 17:12Фінтех і Картки
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Громадяни України, які в’їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, у тому числі зі строком дії, що закінчився, зможуть покинути країну, пред’явивши той самий документ.
Таке рішення ухвалила на засіданні 4 травня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови, передає NewsMaker.
У рішенні комісії зазначено, що ці умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати лише один раз.
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Комісія з НС також скоригувала заходи захисту дітей із груп ризику та дітей, розлучених з батьками. Особи, відповідальні за прийом неповнолітніх з України, проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, за останніми даними, до Молдови в’їхали близько 450 тис. українських біженців. Прикордонна поліція дозволила їм в’їзд без паспортів лише на підставі внутрішніх документів, що засвідчують особу, та без пред’явлення ковід-сертифікатів.
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На території Молдови залишаються понад 93 тис. українських біженців, із них 47,6 тис. — неповнолітні.

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За матеріалами: Обозреватель
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