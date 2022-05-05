Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з України — Finance.ua

Комісія з НС також скоригувала заходи захисту дітей із груп ризику та дітей, розлучених з батьками. Особи, відповідальні за прийом неповнолітніх з України, проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, за останніми даними, до Молдови в’їхали близько 450 тис. українських біженців. Прикордонна поліція дозволила їм в’їзд без паспортів лише на підставі внутрішніх документів, що засвідчують особу, та без пред’явлення ковід-сертифікатів.