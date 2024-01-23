Молдова згортає роботу понад 20 центрів для біженців — Finance.ua
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Молдова згортає роботу понад 20 центрів для біженців

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Молдова згортає роботу понад 20 центрів для біженців
Молдова згортає роботу понад 20 центрів для біженців
У Молдові протягом року планується закрити 23 центри тимчасового розміщення українських біженців із 38, що діють зараз. У профільних органах наголошують, що скорочення та об'єднання центрів біженців, розташованих по всій країні, «стимулює українців інтегруватися в суспільство і проявляти активність на ринку праці».
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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«Наш план полягає в тому, щоб до кінця 2024 року залишилося 13−15 центрів, тому що це кризова служба, й ідея полягала в тому, що люди будуть перебувати в цьому центрі тимчасово, допоки уряд не визначить для них довгостроковий варіант. Центри закриваються невипадково, для кожної сім'ї, кожної людини ми визначаємо альтернативні варіанти розміщення — у селищі чи іншому населеному пункті. Ми також обговорюємо варіанти працевлаштування», — заявив міністр праці та соцзахисту країни Олексій Бузу.
Чиновник відзначив низький рівень зайнятості українських біженців у сфері праці. На сьогоднішній день на території Республіки Молдова знайшли роботу лише близько 1300 осіб із України. Водночас сюди в'їхало близько 80 тис. українців.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

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