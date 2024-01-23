Молдова згортає роботу понад 20 центрів для біженців — Finance.ua

Молдова згортає роботу понад 20 центрів для біженців
У Молдові протягом року планується закрити 23 центри тимчасового розміщення українських біженців із 38, що діють зараз. У профільних органах наголошують, що скорочення та об'єднання центрів біженців, розташованих по всій країні, «стимулює українців інтегруватися в суспільство і проявляти активність на ринку праці».
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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«Наш план полягає в тому, щоб до кінця 2024 року залишилося 13−15 центрів, тому що це кризова служба, й ідея полягала в тому, що люди будуть перебувати в цьому центрі тимчасово, допоки уряд не визначить для них довгостроковий варіант. Центри закриваються невипадково, для кожної сім'ї, кожної людини ми визначаємо альтернативні варіанти розміщення — у селищі чи іншому населеному пункті. Ми також обговорюємо варіанти працевлаштування», — заявив міністр праці та соцзахисту країни Олексій Бузу.
Чиновник відзначив низький рівень зайнятості українських біженців у сфері праці. На сьогоднішній день на території Республіки Молдова знайшли роботу лише близько 1300 осіб із України. Водночас сюди в'їхало близько 80 тис. українців.
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