З Молдови в Україну за перше півріччя приїхали понад півмільйона іноземців: хто і з якою метою — Finance.ua

З Молдови в Україну за перше півріччя приїхали понад півмільйона іноземців: хто і з якою метою Сьогодні 20:16

З Молдови в Україну за перше півріччя приїхали понад півмільйона іноземців: хто і з якою метою

Українсько-молдовський кордон завжди був однією з найбільш завантажених ділянок через масштабний потік тих, хто в'їжджає та виїжджає.

Приміром, тільки за перше півріччя 2023 року в Україну з Молдови в'їхало понад півмільйона іноземців, а в довоєнний період річна цифра перевищувала мільйон осіб. Розповідаємо, хто і з якою метою в'їжджає на українську територію у воєнний час.

У Державній прикордонній службі України у відповідь на запит Visit Ukraine розповіли, що загальна кількість іноземців, які в'їхали в Україну з Молдови із січня до серпня 2023 року, становила 573 545 осіб.

Переважна кількість тих, хто в'їжджає, — 563 239 осіб перетинали кордон із приватною метою, ще 10 003 були обслуговуючим персоналом транспортних засобів. Також 303 людини в'їжджали на територію України з метою транзиту.

З якою метою іноземці в'їжджали в Україну з Молдови в довоєнний період?

У довоєнний період іноземці, які приїжджали з Молдови, відвідували Україну виходячи з різних цілей. Згідно з даними Державного агентства розвитку туризму, за 2021 рік із Молдови на територію України в'їхало трохи більше ніж 1 млн осіб.

Однак, як тоді з’ясувалося, кожен другий відвідувач прибував на один день і не залишався на ночівлю. А основною метою в'їзду таких іноземців була закупівля товарів у прикордонному Могилеві-Подільському.

При цьому якщо говорити про мандрівників, то в довоєнний період найчастіше в Україну приїжджали чоловіки. Здебільшого це підприємці (37%) або наймані працівники (32%).

Основною метою у третини громадян з Молдови, які приїжджають в Україну, був бізнес, 22% приїжджали на лікування та оздоровлення, 20% - відвідували друзів і родичів.

При цьому туристи з Молдови найчастіше подорожували в Україну з сім'єю (58%), залишаючись там на 2−3 дні.

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