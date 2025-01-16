Молдова запровадила нове правило для в’їзду: що змінилося для українців — Finance.ua

Молдова запровадила нове правило для в’їзду: що змінилося для українців Сьогодні 16:31 — Технології&Авто

Молдова запровадила нове правило для в’їзду: що змінилося для українців

Молдова змінила правила в’їзду до країни, зокрема з Одеської області.

Про це 16 січня повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонної служби України.

За інформацією Прикордонної служби Молдови, набула чинності норма, згідно з якою водії не можуть перетнути кордон без діючого сертифіката технічного огляду автомобіля.

Така вимога правил дорожнього руху затверджена Постановою уряду Республіки Молдови від 13 травня 2009 року № 357. Водіям, які не матимуть цього документа, прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

Охоронці держкордону закликають громадян враховувати ці зміни під час поїздки до Молдови.

Особливості ПДР у Молдові та суми штрафів:

ближнє світло фар у цій країні має бути включене завжди в період від 1 листопада до 31 березня, а також у темний час доби, у погану погоду та тунелях;

відповідно до встановлених у Молдові правил дорожнього руху, світлопроникність лобового скла та передніх бічних вікон має бути не менше 70% (на задні обмеження не поширюються);

допустима концентрація алкоголю у крові: 0,3 проміле;

телефон за кермом у цій країні використовувати можна, але тільки з гарнітурою (навушники тощо);

перевищено допустимий рівень алкоголю в крові — штраф від 800 до 2 тис. євро та позбавлення права керування авто на період 2−5 років;

водій відмовився від проходження алкотесту — штраф 2 тис. — 2 300 євро (або неоплачувана робота 200−240 годин) та позбавлення права керування авто на 3−5 років;

штрафи за перевищення швидкості у Молдові варіюють від 20 до 100 євро (залежно від місця порушення та перевищеної швидкості).

Детальніше про штрафи для водіїв у країнах Європи читайте у статті за посиланням.

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