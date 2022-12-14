Молдова судитиметься з "Газпромом" через невиконання контракту — Finance.ua
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Молдова судитиметься з "Газпромом" через невиконання контракту

Фондовий ринок
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Віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину заявив, що Кишинів подасть до суду на російський «Газпром» за невиконання контракту, підписаного з Moldovagaz.
Як повідомляє «Європейська правда», таке Спину заявив в інтерв’ю DW.
«Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена „Газпромом“-Кремлем. І я хочу, щоб мене почули, коли я це говорю. Якби цей концерн сьогодні виконував свої контрактні зобов’язання з Молдовою, енергетична криза зникла б, і всі були б забезпечені газом та енергією», — зауважив молдовський віцепрем’єр.
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«Те, що ми змушені купувати газ і електроенергію на ринку — це вина „Газпрому“, і наші юристи вже відпрацьовують деталі, щоб подати на російський концерн до суду за невиконання контракту. І ми також будемо просити відшкодування заставних збитків, тому що через них ми змушені були перерозподіляти гроші з інших сегментів, брати кредити», — додав він.
Спингу нагадав, що молдовська компанія Moldovagaz підписала з «Газпромом» контракт, і той не вимагав його розірвати чи змінити умови, аби зменшити обсягти постачання газу: «Вони просто ігнорують свої зобов’язання. І вони за це заплатять».
На початку осені 2022 року Кремль взявся випробовувати міцність молдовської енергосистеми. У жовтні знизив постачання газу на 30% від контрактного обсягу. А фактично з 1 листопада урізав газ наполовину. Таке урізання означало, що Молдова втрачає також головне джерело електроенергії.
У листопаді «Газпром» погрожував ще більше скоротити постачання газу до Молдови, але потім передумав. Натомість у росії почали звинувачувати Молдову в тому, що вона зберігає частину отриманого російського газу в Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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