Молдова купуватиме електроенергію у Румунії — Finance.ua
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Молдова купуватиме електроенергію у Румунії

Енергетика
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Молдовське держпідприємство Energocom уклало контракт із румунською держкомпанією Nuclearelectrica на закупівлю 10 МВт*год у нічний час та 30 МВт*год у денний час на січень 2023 року.
Про це повідомила пресслужба Energocom.
Зазначається, що вартість електроенергії становитиме близько 91 євро за 1 МВт*год.
У компанії пояснили, що 10 МВт*год вночі та 30 МВт*год вдень — це погодинні обсяги постачання.
За даними Energocom, електроенергія, що закуповується, покриє 4% від потреб Молдови.
Основний обсяг виробітку припаде на Молдавську ДРЕС, з якою 27 грудня укладено контракт на постачання електроенергії за ціною $73 за 1 МВт*год.
Частину електроенергії Молдова вироблятиме за рахунок місцевих ТЕЦ і відновлюваних джерел енергії — вітрових та сонячних електростанцій, а також закуповуватиме на біржі в Румунії.
Зазначимо, у Молдові виникли перебої з електропостачанням після атаки рф по енергетичній інфраструктурі Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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