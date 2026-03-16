0 800 307 555
Модель Honda Prelude здивувала продажами (фото)

Модель Honda Prelude здивувала продажами (фото)
Модель Honda Prelude здивувала продажами (фото)
Нова модель Honda Prelude 2026 року привернула увагу як довгоочікуваний ефектний автомобіль сегменту недорогих спорткарів. І ця машина здивувала своїми продажами після виходу на ринок.
Як завжди, для таких автомобілів найпоказовішим є американський ринок. Motor1 стало відомо, що з початку 2026 року в США Honda Prelude знайшла 515 покупців. А в лютому відвантажили 299 машин — спорткар обігнав купе Subaru BRZ з 277 екземплярами. Цікаво, що такий інтерес до автомобіля покупці виявляють навіть на тлі дивної ситуації з цінами Honda Prelude.

Ціна

Жадібні дилери виставляють величезні націнки. У медіа неодноразово з’являлася інформація про шокованих покупців, для яких ціна Honda Prelude виявилася занадто високою. У США багато хто з них заплатив майже 60 000 доларів.
В окремих випадках прайси дійсно перевищують $64 000. При цьому офіційна максимальна ціна Prelude 2026 з повним оснащенням — близько 51 000 доларів.
