Модель Honda Prelude здивувала продажами (фото)

Нова модель Honda Prelude 2026 року привернула увагу як довгоочікуваний ефектний автомобіль сегменту недорогих спорткарів. І ця машина здивувала своїми продажами після виходу на ринок.

Як завжди, для таких автомобілів найпоказовішим є американський ринок. Motor1 стало відомо, що з початку 2026 року в США Honda Prelude знайшла 515 покупців. А в лютому відвантажили 299 машин — спорткар обігнав купе Subaru BRZ з 277 екземплярами. Цікаво, що такий інтерес до автомобіля покупці виявляють навіть на тлі дивної ситуації з цінами Honda Prelude.

Ціна

Жадібні дилери виставляють величезні націнки. У медіа неодноразово з’являлася інформація про шокованих покупців, для яких ціна Honda Prelude виявилася занадто високою. У США багато хто з них заплатив майже 60 000 доларів.

В окремих випадках прайси дійсно перевищують $64 000. При цьому офіційна максимальна ціна Prelude 2026 з повним оснащенням — близько 51 000 доларів.

