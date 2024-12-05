Мобілізацію 18-річних не готують, — радник Зеленського — Finance.ua
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Мобілізацію 18-річних не готують, — радник Зеленського

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Мобілізацію 18-річних не готують, — радник Зеленського
Мобілізацію 18-річних не готують, — радник Зеленського
В Україні не готують мобілізацію громадян з 18 років. В Офісі президента спростовують цю інформацію.
Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин, повідомляє РБК-Україна з посилання на його публікацію в мережі Х.
«Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних», — написав він у відповідь на публікацію про пост про доцільність вивозу хлопців 15−17 років за кордон.
Обговорення стосувалося заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації.
На його думку, таке рішення буде критично важливим тому, що «навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії».
За матеріалами:
РБК-Україна
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