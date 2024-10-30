Мобільний застосунок Expirenza by mono може бути розширено на сферу послуг — Гороховський Сьогодні 15:45 — Фінтех і Картки

Мобільний застосунок Expirenza by mono може бути розширено на сферу послуг — Гороховський

Мобільний застосунок, що дає змогу за QR-кодом ознайомитися з меню і оплатити в закладах харчування, може бути розширено на всю сферу послуг.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський на конференції ресторанних інновацій SALT у Києві в понеділок.

«Ми створювали цей сервіс насамперед для сфери закладів харчування, однак вибір за QR-кодом послуг і подальша оплата може бути застосована і в інших сферах, наприклад, у СПА або перукарні, просто треба дещо адаптувати під їхню специфіку», — розповів Гороховський.

Згідно з аналітикою Expirenza by mono, кількість під’єднаних до платформи закладів харчування зросла від початку війни більш ніж удвічі, з 7420 у січні 2022 року до 16 400 у вересні 2024 року. Лідирує за зростанням кількості закладів, гостей і витрат Яремче, де кількість закладів зросла на 161% із 2021 до 2024 року, обслуговано на 217% більше гостей, а виручка зросла на 369%. До п’ятірки також входять Кам’янець-Подільський, Мукачево, Ужгород та Івано-Франківськ.

Очікувано скоротилася кількість закладів і гостей у прифронтових містах. Найбільше падіння — у Херсоні, де кількість закладів зменшилася на78%, кількість обслужених гостей — на 81%, виручка — на 87%. У п’ятірці міст, де найсильніше скоротилася активність — Чернігів, Черкаси, Запоріжжя та Харків.

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Середній чек загалом по країні зріс із 522 грн у 2021 році до 643 грн — у 2024-му. На вересень 2024 року в кафе/фастфуді середній чек був 135 грн, на доставку 815 грн.

Тренди воєнного часу — значна кількість нових закладів громадського харчування відкривається поза межами великих міст, а рахунки більше оплачують жінки, а не чоловіки. Якщо у 2021 році 59% чеків було оплачено чоловіками, то 51% чеків у вересні-2024 — жінками.

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