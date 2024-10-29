Гороховський розповів, як працює маркетплейс market by mono — Finance.ua

Гороховський розповів, як працює маркетплейс market by mono Сьогодні 14:00 — Фондовий ринок

Гороховський розповів, як працює маркетплейс market by mono

Понад 60% покупців на маркетплейсі market by mono оформляють оплату товарів частинами, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Понад 60% покупців ділять оплату на частини. Ми зробили це зручним і вигідним для клієнта, і хочемо зробити це стандартом для великих покупок», — розповів Гороховський на конференції ресторанних інновацій SALT (СІЛЬ) у Києві в понеділок.

За його словами, наразі понад тисяча компаній виявили бажання приєднатися до маркетплейсу.

«Ми намагаємося зробити місце, де усі продавали б. Це так звана 3P-модель, коли в нас немає своїх складів, цей досвід ми отримуємо від партнерів. Наразі понад тисяча партнерів стоять у черзі на підключення до маркетплейсу. Це місце, де можна продавати, і щоб тебе побачила велика аудиторія», — пояснив підприємець.

Гороховський зазначив, що в питаннях клієнтського досвіду маркетплейс домовився з партнерами, представленими на майданчику, про очікування в цій сфері. За його словами, проблемні ситуації вирішуватимуться на користь клієнта.

«Повага до клієнта — головна умова співпраці з нами», — наголосив він.

Довідка Finance.ua:

Маркетплейс market by mono розпочав роботу на базі мобільного застосунку monobank 21 жовтня. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click.

На старті в маркетплейсі будуть представлені гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка. За перші три дні роботи сервісу його відвідали понад 1 млн клієнтів, реалізовано товарів на 56,8 млн грн.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи «ТАС» (Київ), і наразі, згідно з власними даними, обслуговує понад 8,86 млн клієнтів.

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