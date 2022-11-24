Мобільний оператор Veon піде з ринку рф та продасть свій бізнес — Finance.ua
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Мобільний оператор Veon піде з ринку рф та продасть свій бізнес

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Мобільний оператор Veon, акції якого зареєстровані в Амстердамі, продасть свій російський бізнес «Вимпелком» російському менеджменту за 2,15 млрд доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Veon управляє своїм брендом «Білайн» через свою дочірню компанію «Вимпелком» у росії, на яку припадає близько половини виручки групи. Очікується, що операцію буде завершено до 1 червня наступного року, повідомила Veon.
«Я впевнений, що узгоджений продаж російського бізнесу Veon керівництву „Вимпелкому“ є оптимальним рішенням для Veon, її клієнтів, акціонерів і кредиторів, а також співробітників як усередині, так і за межами росії», — йдеться в заяві генерального директора Каана Терзіоглу.
Раніше повідомлялося, що Nissan Motor передала свій бізнес у росії державній компанії за 1 євро, зазнавши збитків у розмірі близько 687 млн доларів.
Також ми писали, що Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів у росії. Компанія закриває завод ТОВ «Тойота Мотор» у Санкт-Петербурзі.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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