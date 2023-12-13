Міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні — Свириденко — Finance.ua

Міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні — Свириденко Вчора 20:45

Перші проєкти щодо механізму здешевлення страхування морських перевезень у територіальних водах України вже реалізуються спільно зі страховим ринком, що сприяє безпеці морських перевезень і збільшенню обсягів українського експорту.

Таку інформацію було озвучено під час відеоспілкування першої віцепрем'єр-міністерки України — міністерки економіки Юлії Свириденко зі старшим партнером найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Marsh McLennan Кріспіном Еллісоном.

«Страхування суден — один із найскладніших проєктів, в якому задіяні десятки зацікавлених учасників. Це яскраво демонструє, що міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні. Наші подальші спільні кроки будуть направлені на розширення впровадження подібних страхових інструментів для інших видів експорту», — наголосила Свириденко, слова якої наведено на сайті міністерства.

Як повідомлялося, новий механізм страхування морських перевезень у територіальних водах України дасть змогу здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 процентних пункти від вартості страхового тарифу, що дасть зернотрейдерам змогу заощадити приблизно 100−140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн. Ці кошти буде спрямовано аграріям і за допомогою збільшення ціни купівлі, і на додаткові закупівлі.

«Реалізація механізму страхування морських перевезень дозволить гарантувати безпеку судноплавства, сприятиме стабільності морських перевезень, а також забезпечить сталий експорт української продукції через порти України», — зазначають у Мінекономіки.

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