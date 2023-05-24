Міжнародний реєстр збитків від агресії рф запрацює з серпня – Мін'юст — Finance.ua
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Міжнародний реєстр збитків від агресії рф запрацює з серпня – Мін'юст

Казна та Політика
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Міжнародний реєстр збитків від агресії рф запрацює з серпня – Мін'юст
Міжнародний реєстр збитків від агресії рф запрацює з серпня – Мін'юст
Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією рф, запрацює з серпня цього року.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба Мін'юсту.
«Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів. Власне, договір, підписаний у Рейк’явіку, — це документ, який покладає певні обов’язки на країн-підписантів», — розповіла Мудра.
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За її словами, на сьогодні триває процедура створення органів управління такого договору.
Так, це буде міжнародна організація, в якій працюватиме:
  • Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків;
  • Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включати заявки до самого реєстру;
  • Конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників Договору, призначатиме виконавчого директора та прийматиме правила та процедури роботи Реєстру збитків.
«Це буде міжнародна спільнота. При цьому Україна відіграватиме в цьому питанні ключову роль. Оскільки виконавчим директором може бути виключно кандидатура, запропонована Україною. Також свою кандидатуру Україна подає до правління цього реєстру, а ще буде представлена в конференції сторін», — пояснила заступниця міністра.
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У міністерстві додали, що реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії рф та доказову базу по цих заявках. А наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків.
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«Плануємо, щоб на повну реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації», — резюмувала Мудра.
При цьому участь у реєстрі є відкритою: після підписання договору протягом невизначеного часу будь-які країни, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про репарації для України, можуть долучитися до цього реєстру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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