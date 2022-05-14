Міжнародні резерви росії зменшилися на $1 млрд — Finance.ua

Раніше центробанк повідомив, що у квітні резерви зменшилися на 2,2%, до $593,052 млрд.
Нагадаємо, що близько $300 млрд доларів із загальної суми резервів заблоковано санкціями Європейського Союзу та США.
росія вважає заблокування її міжнародних резервів безпрецедентним і збирається позиватися в суд.
Довідка
Finance.ua:
Fitch прогнозує рекордне падіння економіки росії. Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році;
відомий економіст пояснив, як працюють «повільні» санкції. Експортні та імпортні санкції, які Захід запроваджує проти росії, хоч і працюють повільніше, але мають сильний ефект. Вони покликані зламати каркас російської економіки — зробити так, щоб вона ґрунтовно просіла. Про це розповів відомий економіст, колишній заступник міністра фінансів рф, експерший заступник голови Банку росії (аналог українського НБУ) Сергій Алексашенко.