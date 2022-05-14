Міжнародні резерви росії зменшилися на $1 млрд — Finance.ua
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Міжнародні резерви росії зменшилися на $1 млрд

Вчора 19:00
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Міжнародні резерви рф за тиждень знизилися на 0,2%. А саме на $1 млрд доларів — до $592,1 млрд.
Про це йдеться у заяві центробанку рф.
Раніше центробанк повідомив, що у квітні резерви зменшилися на 2,2%, до $593,052 млрд.
Нагадаємо, що близько $300 млрд доларів із загальної суми резервів заблоковано санкціями Європейського Союзу та США.
росія вважає заблокування її міжнародних резервів безпрецедентним і збирається позиватися в суд.

Довідка Finance.ua:

  • Fitch прогнозує рекордне падіння економіки росії. Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році;
  • відомий економіст пояснив, як працюють «повільні» санкції. Експортні та імпортні санкції, які Захід запроваджує проти росії, хоч і працюють повільніше, але мають сильний ефект. Вони покликані зламати каркас російської економіки — зробити так, щоб вона ґрунтовно просіла. Про це розповів відомий економіст, колишній заступник міністра фінансів рф, експерший заступник голови Банку росії (аналог українського НБУ) Сергій Алексашенко.

Російський економічний корабель, іди на##й

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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