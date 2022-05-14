Міжнародні резерви росії зменшилися на $1 млрд — Finance.ua

Міжнародні резерви росії зменшилися на $1 млрд

Вчора 19:00

Міжнародні резерви рф за тиждень знизилися на 0,2%. А саме на $1 млрд доларів — до $592,1 млрд.

Про це йдеться у заяві центробанку рф.

Раніше центробанк повідомив, що у квітні резерви зменшилися на 2,2%, до $593,052 млрд.

Нагадаємо, що близько $300 млрд доларів із загальної суми резервів заблоковано санкціями Європейського Союзу та США.

росія вважає заблокування її міжнародних резервів безпрецедентним і збирається позиватися в суд.

Довідка Finance.ua:

Fitch прогнозує рекордне падіння економіки росії. Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році;

відомий економіст пояснив, як працюють «повільні» санкції. Експортні та імпортні санкції, які Захід запроваджує проти росії, хоч і працюють повільніше, але мають сильний ефект. Вони покликані зламати каркас російської економіки — зробити так, щоб вона ґрунтовно просіла. Про це розповів відомий економіст, колишній заступник міністра фінансів рф, експерший заступник голови Банку росії (аналог українського НБУ) Сергій Алексашенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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