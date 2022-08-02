Міжнародні компанії залишаються працювати в рф попри обіцянки, - KSE Institute — Finance.ua

Міжнародні компанії залишаються працювати в рф попри обіцянки, - KSE Institute Вчора 09:42 — Фондовий ринок

Станом на 31 липня експерти KSE Institute ідентифікували близько 2 390 компаній, організацій і їх брендів з 78 країн та 56 галузей, а також їхню позицію щодо роботи на ринку рф.

Для ~800 публічних груп компаній KSE також ідентифікували їхній операційний бізнес в рф (наявність контрольної частки в юридичній особі), що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько 116,4 млрд дол. США), локальну виручку (на загальну суму 225,5 млрд дол. США), а також персонал (близько 865 тис. осіб).

1 640 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в росії. Також у KSE додали інформацію про компанії, які завершили продаж свого бізнесу в росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації.

Як видно з таблиць, станом на 31 липня:

компанії, які вже повністю вийшли з рф, мали 187,5 тис. осіб персоналу, $17,4 млрд річного доходу та $7,2 млрд капіталу;

компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 106 тис. осіб персоналу, $30,7 млрд річного доходу та $17,8 млрд капіталу;

компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 117 тис. осіб персоналу, річний дохід у розмірі $56,2 млрд і $32,8 млрд капіталу.

Основна проблема відстеження виходу компаній полягає в тому, що оголошення компаній і навіть зміни у власності російського бізнесу міжнародних компаній не гарантують фактичного виходу компанії. Іноді лише увага громадськості та інсайдерська інформація можуть прояснити ситуацію. Але це нечасто доступно для компаній, особливо для тих, які мало висвітлені в ЗМІ.

Найбільше підозр викликає одна з популярних стратегій виходу компаній, яка полягає в передачі або продажу російського бізнесу місцевому менеджменту. Це стратегія компаній професійних послуг та багатьох інших. Ось приклад того, що може бути не так при такому виході. На початку березня компанія WPP, власник рекламного агентства GroupM, оголосила про рішення припинити роботу в росії. У травні компанія змінила назву на Group4Media. Проте ось що повідомила СЕО Group4Media Марія Колосова: «Ми, як і раніше, підтримуємо зв’язок із зарубіжними колегами, продовжуємо працювати відповідно до прийнятих міжнародних і російських стандартів і повністю виконуємо свої зобов’язання перед нашими клієнтами та партнерами».

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«Питання в тому, чи пішла GroupM з росії, чи це просто прикриття. Оскільки компанії, передані в місцеве управління, продовжують працювати, питання про те, чи вони повністю відокремлені від своїх груп, залишається відкритим», — пишуть у Київській школі економіки.

Іншим прикладом є сірий імпорт. У березні росія дозволила паралельний імпорт товарів. Це означає, що товари можуть ввозитися в Росію без згоди їх виробника. Були новини, що в магазинах почали продавати сірий імпорт.

Роль виробника у цій схемі сумнівна. Наприклад, на початку червня повідомлялося про часткове відновлення роботи заводу Samsung в Калузькій області, який виробляв телевізори і побутову техніку. Ця продукція не може продаватися безпосередньо в росії, але її можна експортувати в країни СНД, після чого ввозити за схемою паралельного імпорту.

Наведені вище приклади є ще одним доказом того, наскільки важливо утримувати увагу громадськості та тиск на компанії, щоб вони виходили з ринку, оскільки деякі компанії лише формально дотримуються санкцій і шукають способи продовжити діяльність.

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