Міжнародна кадрова агенція Kelly Services продає бізнес у рф і йде з ринку — Finance.ua

Міжнародна кадрова агенція Kelly Services продає бізнес у рф і йде з ринку

Вчора 11:12 — Фондовий ринок

Міжнародна кадрова агенція Kelly Services продає бізнес у рф та йде з країни — шукає покупця на свій російський бізнес.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на джерела серед співробітників агентства.

Інформацію також підтвердило джерело в одній із російських рекрутингових компаній та незалежний фахівець із працевлаштування.

Компанія працює у росії з 1993 року, її штат там перевищує 400 чоловік. У 2021 році виручка основної російської юрособи Kelly Services становила близько 8 млрд рублів

У прес-службі Kelly Services у відповідь на запит видання повідомили, що компанія повідомляє про переведення своїх локальних активів з міжнародного в російське управління. На сьогодні основна юридична особа компанії в росії, «Келлі Сервісез Сі-Ай-ЕС», належить швейцарській «Келлі Сервісіс Менеджмент Сарль».

Таке рішення було прийнято «у зв’язку з обставинами, що склалися, і після ретельного аналізу своєї структури і можливостей», йдеться в прес-релізі, який Forbes Russia отримав у відповідь на запит про продаж бізнесу на російському ринку.

Наразі, як повідомляється в релізі, менеджмент компанії працює над стратегією переведення, яка «забезпечить безпеку бізнесу та продовження операційної діяльності російських підрозділів Kelly Services».

У Kelly Services відмовилися розкривати, на яких умовах компанія буде передана російським власникам та з ким ведуться переговори.

Один із співробітників Kelly Services стверджує, що на покупку компанії є три компанії-кандидати.

Джерело видання в одній з російських рекрутингових компаній не відкидає, що компанія може піти «за зрозумілою вже схемою продажу або передачі російській частині бізнесу місцевому менеджменту».

Після завершення переходу підрозділу кадрового агентства російським власникам бренд Kelly більше не буде представлений у Росії, писало 12 травня видання The Detroit News з посиланням на заяву Пітера Куіглі, генерального директора компанії Kelly Services,.

Компанія, зокрема, займається підбором постійного персоналу, HR-консалтингом та аутсорсингом бізнес-процесів.

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