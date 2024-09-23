Між Україною та США на рівні областей та штатів укладено вже п’ять угод — Finance.ua

Між Україною та США на рівні областей та штатів укладено вже п’ять угод Сьогодні 16:28

Запорізька область та американський штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю. Між українськими областями та американськими штатами укладено вже п’ять угод, повідомили в Офісі Президента у понеділок.

У присутності Володимира Зеленського начальник Запорізької ОВА Іван Федоров і Джош Шапіро підписали угоду про співпрацю між Запорізькою ОВА та Співдружністю Пенсильванія

Під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, а також сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки на регіональному рівні.

«Дякую керівникам американських штатів за готовність розвивати регіональну співпрацю з Україною. Реалізація спільних економічних проєктів допоможе відновленню зруйнованої інфраструктури та створенню робочих місць», — зазначив Глава держави.

У межах підписаної між Запорізькою областю та Пенсильванією угоди, як вказано, передбачена взаємодія між державними органами, науковими установами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом. Серед головних напрямів — енергетика, аграрна сфера, цифрові технології та оборона. Угода також сприятиме відбудові Запорізької області.

У штаті Пенсильванія проживає понад 150 тисяч українців та американців українського походження.

«Також тут розміщені виробництва зброї та військової техніки. Для України цей напрям є безумовним пріоритетом. Будемо вдячні за посилення співпраці в цій сфері», — наголосив Президент.

«Між українськими областями та американськими штатами укладено вже п’ять угод. Раніше такі документи були підписані між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, між Чернігівщиною та штатом Міннесота», повідомили в Офісі Президента.

УНН За матеріалами:

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