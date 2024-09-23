Між Україною та США на рівні областей та штатів укладено вже п’ять угод — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Між Україною та США на рівні областей та штатів укладено вже п’ять угод

17
Запорізька область та американський штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю. Між українськими областями та американськими штатами укладено вже п’ять угод, повідомили в Офісі Президента у понеділок.
У присутності Володимира Зеленського начальник Запорізької ОВА Іван Федоров і Джош Шапіро підписали угоду про співпрацю між Запорізькою ОВА та Співдружністю Пенсильванія
Під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, а також сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.
Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки на регіональному рівні.
«Дякую керівникам американських штатів за готовність розвивати регіональну співпрацю з Україною. Реалізація спільних економічних проєктів допоможе відновленню зруйнованої інфраструктури та створенню робочих місць», — зазначив Глава держави.
У межах підписаної між Запорізькою областю та Пенсильванією угоди, як вказано, передбачена взаємодія між державними органами, науковими установами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом. Серед головних напрямів — енергетика, аграрна сфера, цифрові технології та оборона. Угода також сприятиме відбудові Запорізької області.
У штаті Пенсильванія проживає понад 150 тисяч українців та американців українського походження.
«Також тут розміщені виробництва зброї та військової техніки. Для України цей напрям є безумовним пріоритетом. Будемо вдячні за посилення співпраці в цій сфері», — наголосив Президент.
«Між українськими областями та американськими штатами укладено вже п’ять угод. Раніше такі документи були підписані між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, між Чернігівщиною та штатом Міннесота»,
повідомили в Офісі Президента.

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.