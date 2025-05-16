Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото) — Finance.ua

Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото)

Литовська залізнична компанія LTG Link разом з агентством Go Vilnius представили особливий дизайн поїзда Вільнюс — Рига. Один з вагонів потяга був унікально оформлений у стилі супу-холодника.

Спершу можна уявити, що пасажири перебувають у потягу з всесвіту Барбі, але, якщо придивитися — ілюстрації показують зовсім інше. Який вигляд має творчий вагон, показує Vilnius Pink Soup Fest

Фестиваль рожевого супу повертається до столиці Литви вже втретє, і зараз триває підготовка до цієї довгоочікуваної події. Цього року він відбудеться 31 травня і присвячений улюбленій литовській страві šaltibarščiai.

Саме з цієї нагоди країна запустила рожевий вагон у вигляді супа-холодника.

Квитки на потяг з рожевими вагонами можна придбати до 10 серпня на офіційному сайті перевізника.

Зацікавлені пасажири можуть вибрати поїзд з написом «Saltibarščių traukinys» і зарезервувати місце у другому вагоні.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.