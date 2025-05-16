Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото) — Finance.ua
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Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото)

Світ
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Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото)
Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото)
Литовська залізнична компанія LTG Link разом з агентством Go Vilnius представили особливий дизайн поїзда Вільнюс — Рига. Один з вагонів потяга був унікально оформлений у стилі супу-холодника.
Спершу можна уявити, що пасажири перебувають у потягу з всесвіту Барбі, але, якщо придивитися — ілюстрації показують зовсім інше. Який вигляд має творчий вагон, показує Vilnius Pink Soup Fest.
Фестиваль рожевого супу повертається до столиці Литви вже втретє, і зараз триває підготовка до цієї довгоочікуваної події. Цього року він відбудеться 31 травня і присвячений улюбленій литовській страві šaltibarščiai.
Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото)
Саме з цієї нагоди країна запустила рожевий вагон у вигляді супа-холодника.
Квитки на потяг з рожевими вагонами можна придбати до 10 серпня на офіційному сайті перевізника.
Між двома столицями Європи запустили рожевий вагон-холодник (фото)
Зацікавлені пасажири можуть вибрати поїзд з написом «Saltibarščių traukinys» і зарезервувати місце у другому вагоні.
За матеріалами:
Телеканал 24
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