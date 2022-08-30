МІУ не полишає планів щодо створення національної авіакомпанії — Finance.ua

МІУ не полишає планів щодо створення національної авіакомпанії Вчора 09:12 — Казна та Політика

МІУ не полишає планів щодо створення національної авіакомпанії

В Міністерстві інфраструктури України продовжують вважати за доцільне в перспективі створити національного авіаперевізника.

Як передає ЦТС , аргументи на користь створення державної авіакомпанії міністр інфраструктури Олександр Кубраков виклав в інтерв’ю Економічній правді.

"Якщо б у нас був такий оператор до війни, то ми точно, незважаючи на існуючі загрози, могли тримати основні напрямки.

Ви пам’ятаєте, як важко перед широкомасштабною війною було утримати авіакомпанії, які були готові літати в Україні до останнього. Або, наприклад, літаки не залишали в Києві в нічний час і навіть, якщо прилітали о першій годині ночі, все одно вилітали і не ночували в країні. Багато авіакомпаній просто перестали літати. До того ж, коли завершиться війна, не всі авіакомпанії моментально повернуться в країну", — заявив міністр.

Читайте також Українські авіакомпанії мігрували до Європи: МАУ та SkyUp відновили перевезення

Кубраков також відповів на зауваження журналістів, що «державне здебільшого асоціюється з неефективним».

«Кожен крок запуску національного авіаперевізника детально вивчався і пропрацьовувався нашими французькими консультантами. Саме вони рекомендували нам запускати нову державну авіакомпанію напередодні запуску спільного авіапростору з ЄС — новий гравець мав шанси вистояти у конкуренції з європейськими авіаперевізниками», — зазначив він.

Нагадаємо, що про створення національної авіакомпанії Ukrainian National Airlines ( UNA ) було офіційно заявлено в кінці 2021 року. Вона мала розпочати польоти в 2022 році з двох внутрішніх і 14 міжнародних рейсів.

В липні 2022 року у Швейцарії відбулася конференція Ukraine Recovery Conference. Представлений на зустрічі в місті Лугано план відновлення України серед іншого передбачає виділення 2,5 млрд грн на створення національного авіаперевізника (період реалізації — 2023-2025 роки). Проєкт на цей період включає отримання ліцензії, сертифіката експлуатанта, інших дозволів, необхідних для початку діяльності, оренду або купівлю двох літаків.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.