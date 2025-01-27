Mitsubishi хоче уникнути злиття з альянсом Honda-Nissan — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mitsubishi хоче уникнути злиття з альянсом Honda-Nissan

Фондовий ринок
15
Компанія Mitsubishi хоче уникнути злиття з альянсом Honda-Nissan. За даними інсайдерів, топ-менеджери «трьох діамантів» розглянули можливість приєднання до автогіганта, але в результаті вирішили залишитися осторонь.
Про це повідомляє Automotive News.
Mitsubishi, Honda та Nissan раніше підписали меморандум про взаєморозуміння з метою створення холдингу, тож спочатку сторони були не проти альянсу. Однак тепер Mitsubishi має намір зберегти незалежність, хоча для повної автономності буде потрібно зворотний викуп акцій.
Наразі Nissan володіє 34% акцій Mitsubishi, але продаж активу не виключається. Проблема в тому, що Mitsubishi не має вільних коштів для викупу такої кількості акцій, а угода навряд чи можлива без згоди Renault. Французький автовиробник володіє 35,7% акцій Nissan, і це дуже не подобається Honda.
Таким чином, незалежність Mitsubishi під великим питанням, тому офіційні особи утримуються від коментарів: у компанії випустили заяву, суть якої зводиться до того, що остаточного рішення ще не ухвалено. За даними японських журналістів, у Honda починають втрачати терпіння і вважають, що події рухаються надто повільно.
Нові подробиці про альянс можуть з’явитися 3 лютого. Саме цього дня закінчиться місячний термін, протягом якого Nissan повинен надати Honda гарантії фінансової стабільності.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.