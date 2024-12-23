Місто Ванкувер стало «дружнім до біткоїна» — Finance.ua

Місто Ванкувер стало «дружнім до біткоїна»
Влада канадського міста Ванкувер прийняла політику, яка може привести до можливого муніципального використання біткоїна.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на мера міста Кема Сіна.
У заяві сказано, що частково це може статися під впливом новообраного президента США Дональда Трампа. Відомо, що шість радників підтримали пропозицію, двоє виступили проти, а троє були відсутні.
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«Я давно хотів це зробити. Але не думав, що громадськість готова до цієї розмови», — сказав Кем Сін.
Мер міста додав, що вирішив зробити криптовалюти більш доступними та зрозумілими для громадськості. Сім зазначив, що «після подій у США з’явилося багато інших країн, провінцій та штатів, які починають виявляти намір рухатися в тому ж напрямку». За його словами, Ванкувер хоче бути на крок попереду.
Також Сім припустив, що перша криптовалюта може стати способом захисту від інфляції та девальвації валюти.
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