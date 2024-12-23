Місто Ванкувер стало «дружнім до біткоїна» — Finance.ua

Місто Ванкувер стало «дружнім до біткоїна» Сьогодні 02:32 — Криптовалюта

Місто Ванкувер стало «дружнім до біткоїна»

Влада канадського міста Ванкувер прийняла політику, яка може привести до можливого муніципального використання біткоїна

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на мера міста Кема Сіна.

У заяві сказано, що частково це може статися під впливом новообраного президента США Дональда Трампа. Відомо, що шість радників підтримали пропозицію, двоє виступили проти, а троє були відсутні.

«Я давно хотів це зробити. Але не думав, що громадськість готова до цієї розмови», — сказав Кем Сін.

Мер міста додав, що вирішив зробити криптовалюти більш доступними та зрозумілими для громадськості. Сім зазначив, що «після подій у США з’явилося багато інших країн, провінцій та штатів, які починають виявляти намір рухатися в тому ж напрямку». За його словами, Ванкувер хоче бути на крок попереду.

Також Сім припустив , що перша криптовалюта може стати способом захисту від інфляції та девальвації валюти.

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