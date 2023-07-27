Мінус 2 млрд доларів: НБУ підрахував втрати аграріїв від закриття «зернового коридору» — Finance.ua

Мінус 2 млрд доларів: НБУ підрахував втрати аграріїв від закриття «зернового коридору» Сьогодні 17:24 — Казна та Політика

Припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на 2 млрд доларів меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року.

Про це повідомляє в заяві заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Наш базовий прогноз базується на припущенні, що „зерновий коридор“ не функціонуватиме під час воєнного стану», — сказав він.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції «будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені».

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, «всю продукцію, спрямовану на експорт». «Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію», — сказав він.

«Порівняно зі сценарієм, якщо б у нас функціонував „зерновий коридор“, експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на 2 млрд доларів», — сказав Ніколайчук.

Зернова угода

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

Європейський Союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через «коридори солідарності» після виходу росії з «зернової угоди».

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