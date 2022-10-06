Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг — Finance.ua
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Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг

Казна та Політика
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Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг
Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг
Мінсоцполітики перерахувало Пенсійному фонду України понад 630 мільйонів гривень для виплати пільг і субсидій. Таким чином стартував перший етап передачі функцій від органів соціального захисту до органів ПФУ.
Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.
В міністерстві нагадали, що громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення чи органів Пенсійного фонду України. Вони і надалі отримуватимуть призначену їм житлову субсидію обраним способом: на банківський рахунок або через поштове відділення.
Крім того, у жовтні для них буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон, без необхідності звернень.
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Громадяни, які не можуть самотужки сплачувати житлово-комунальні послуги, і ще не встигли звернутися за призначенням житлової субсидії, можуть це зробити будь-коли, в тому числі протягом опалювального сезону.
Важливо, що у разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона призначається з початку такого сезону.
Що потрібно для призначення житлової субсидії:
Подати заяву та декларацію одним із таких способів:
  • поштою до органу соціального захисту населення за місцем проживання — до 30 листопада 2022 року;
  • особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг або в електронній формі через Портал Дія — в незалежності від місяця звернення;
  • поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України — з 1 грудня 2022 року.
Як зазначається, до Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися з 1 грудня 2022 року в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання. Наприклад, громадяни, які проживають в Донецькій чи Київській області, зможуть звернутися за її призначенням у Сумах чи Львові.
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Таким чином, звернутися з питань призначення субсидій громадяни можуть:
  • до органу соціального захисту населення за місцем проживання;
  • до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;до посадових осіб центру надання адміністративних послуг;
  • через Портал Дія;
  • до сервісного центру Пенсійного фонду України з 1 грудня;
  • через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України з 1 грудня.
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За матеріалами:
Finance.ua
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