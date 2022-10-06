Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг — Finance.ua

Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг Вчора 15:33 — Казна та Політика

Мінсоцполітики перерахувало понад 630 мільйонів гривень для виплати житлових субсидій та пільг

Мінсоцполітики перерахувало Пенсійному фонду України понад 630 мільйонів гривень для виплати пільг і субсидій. Таким чином стартував перший етап передачі функцій від органів соціального захисту до органів ПФУ.

Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

В міністерстві нагадали, що громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення чи органів Пенсійного фонду України. Вони і надалі отримуватимуть призначену їм житлову субсидію обраним способом: на банківський рахунок або через поштове відділення.

Крім того, у жовтні для них буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон, без необхідності звернень.

Громадяни, які не можуть самотужки сплачувати житлово-комунальні послуги, і ще не встигли звернутися за призначенням житлової субсидії, можуть це зробити будь-коли, в тому числі протягом опалювального сезону.

Важливо, що у разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона призначається з початку такого сезону.

Що потрібно для призначення житлової субсидії:

Подати заяву та декларацію одним із таких способів:

поштою до органу соціального захисту населення за місцем проживання — до 30 листопада 2022 року;

особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг або в електронній формі через Портал Дія — в незалежності від місяця звернення;

поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України — з 1 грудня 2022 року.

Як зазначається, до Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися з 1 грудня 2022 року в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання. Наприклад, громадяни, які проживають в Донецькій чи Київській області, зможуть звернутися за її призначенням у Сумах чи Львові.

Таким чином, звернутися з питань призначення субсидій громадяни можуть:

до органу соціального захисту населення за місцем проживання;

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;до посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

через Портал Дія;

до сервісного центру Пенсійного фонду України з 1 грудня;

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України з 1 грудня.

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