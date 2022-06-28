Мінрегіон запевняє, що віялових відключень електроенергії взимку не планують — Finance.ua

Мінрегіон запевняє, що віялових відключень електроенергії взимку не планують Вчора 07:09 — Енергетика

У Мінрегіоні запевнили, що опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, а віялові відключення електроенергії не плануються.

Про це в ефірі національного марафону заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«Так, зима близько, і насправді вона буде надскладною у нашій історії. Ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, вони будуть стабільними. Вже працюємо разом із містами, органами місцевого самоврядування для того, щоб його розпочати», — сказав міністр.

На питання про віялові відключення електроенергії міністр заявив, що «такі речі не плануються».

За його словами, також прийнято рішення, що тарифи не зростатимуть, адже «у воєнний час ми не можемо це перекладати на плечі українців».

«Зрозуміло, що викликів багато. Це і зруйновані підприємства, теплокомуненерго, це і пошкоджені підприємства, але впевнений, що впораємось з цим викликом і будемо готові розпочати тоді, коли потрібно», — запевнив Чернишов.

Довідка Finance.ua:

раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що цьогоріч українцям варто почати відвикати від «життя з відкритими вікнами». Ймовірно, так Чернишов натякає на те, що у квартирах може стати холодніше, аніж зазвичай.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.